Представляет ли угрозу Украине вероятная победа Трампа: ответ Зеленского

По его мнению, у Трампа будет точно другая политика, если он станет президентом США.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, как изменятся отношения между Украиной и США в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, выступающего против оказания помощи нашему государству.

Об этом Зеленский сказал сегодня, 19 декабря, во время большой пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его мнению, у Трампа будет точно другая политика, если он станет президентом США.

"Не нам выбирать, а американскому народу. Я не уверен, что политика Соединенных Штатов изменится по отношению к Украине", – считает глава государства.

В то же время Зеленский признал, что любой лидер имеет влияние на свое общество, особенно когда его только что избрали.

"Потому что большинство страны сказало "Да". Поэтому эти первые сигналы того или иного лидера. Сейчас мы говорим о президенте США. И эти первые сигналы будут очень влиятельны. Если политика любого президента, кем бы он ни был, будет иной к Украины, более холодной, более внутренней, более экономной. Будут другие приоритеты, внутренние приоритеты. То я думаю, что эти сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине. Потому что это...как весь мир. Если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться", – сказал президент.

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