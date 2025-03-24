"Представьте себе вывод Гитлера из политической изоляции": Зеленский об идее возвращения РФ в G7

Зеленский говорит, что уступки Путину отменят единственное конкретное наказание, которое грозит диктатору за вторжение в Украину: его изоляцию.

Непокорность Путина может оказаться преимуществом на переговорах об окончании войны.

Об этом говорится в статье журнала Time, журналисты которого пообщались с президентом Владимиром Зеленским.

В статье отмечают, что в последние несколько месяцев, пока Зеленский уступал, российские требования стали еще более радикальными.

"Запуская бомбы против мирного населения, Кремль продолжает продвигать свои максималистские условия прекращения войны, включая расформирование Вооруженных сил Украины, устранение ее правительства и гарантию, что Украина никогда не присоединится к НАТО", — отмечают в Time.

К разочарованию Зеленского, Трамп согласился на некоторые из этих уступок, не получив ничего вместо этого: снял заявку Украины на вступление в НАТО и даже предположил, что вернет Россию обратно в G7.

Зеленский говорит, что разрешение на такое упразднит единственное конкретное наказание, которое грозит Путину за вторжение в Украину: его изоляцию.

"Это большой компромисс. Представьте себе вывод Гитлера из политической изоляции", – отметил президент Зеленский в комментарии изданию.

Ранее Владимир Зеленский в том же интервью рассказал, почему не сдержался в Овальном кабинете.

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