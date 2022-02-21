Предстоящая встреча Байдена и Путина и движение российской военной техники в Крыму. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по безопасности в Европе, а они согласились. Читать дальше –>
- Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на текущую неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Читать дальше –>
- РФ отрежут от международных финансовых рынков и лишат доступа к основным экспортным товарам Запада, если она нападет на Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читать дальше –>
- В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Читать дальше –>
- Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор о путях урегулирования напряженности, вызванной военной эскалацией РФ вблизи Украины. Читать дальше –>