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Предстоящее заседание Совбеза ООН об Украине и переговоры политиков о российской агрессии: пять новостей, которые вы могли проспать

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Предстоящее заседание Совбеза ООН об Украине и переговоры политиков о российской агрессии: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник, 31 января, несмотря на нежелание России. Читать дальше –>
  • РФ не может ветировать рассмотрение на заседании Совета Безопасности ООН вопроса агрессии против Украины, поскольку право вето не распространяется на процедурные моменты. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден заявил, что намерен вскоре направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщает Reuters. Читать дальше –>
  • Министр обороны США Ллойд Остин считает, что до сих пор существуют возможности предотвратить масштабную агрессию России против Украины. Читать дальше –>
  • Польский президент Анджей Дуда заявил, что суверенитет и безопасность Украины являются стратегически важными вопросами для Польши. Читать дальше –>

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