Предстоящее заседание Совбеза ООН об Украине и переговоры политиков о российской агрессии: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник, 31 января, несмотря на нежелание России. Читать дальше –>
- РФ не может ветировать рассмотрение на заседании Совета Безопасности ООН вопроса агрессии против Украины, поскольку право вето не распространяется на процедурные моменты. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден заявил, что намерен вскоре направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщает Reuters. Читать дальше –>
- Министр обороны США Ллойд Остин считает, что до сих пор существуют возможности предотвратить масштабную агрессию России против Украины. Читать дальше –>
- Польский президент Анджей Дуда заявил, что суверенитет и безопасность Украины являются стратегически важными вопросами для Польши. Читать дальше –>