Предстоящие выборы президента США: Трамп стремится отложить суд по секретным документам до волеизъявления

Бывший президент США Дональд Трамп призвал судью, рассматривающего уголовное дело в отношении его федеральных секретных документов во Флориде, отложить судебный процесс до выборов 2024 года в рамках попытки отложить рассмотрение уголовных дел до тех пор, пока он не получит шанс снова выиграть Белый дом.

Об этом пишет The Hill.

Ожидается, что окружной судья США Эйлин Кэннон предоставит обновленное расписание во время слушания в пятницу, и многие наблюдатели по правовым вопросам ожидают, что она отложит начало судебному разбирательству, которое запланировано на 20 мая.

Кеннон попросила обе стороны предоставить обновленные предложения перед началом разбирательства, которое должно было состояться в четверг.

"Как ведущий кандидат на выборах 2024 года президент Трамп решительно заявляет, что справедливое судебное разбирательство не может быть проведено в этом году в соответствии с Конституцией", — написали адвокаты Трампа в судебных документах.

В качестве альтернативы Трамп предложил дату начала 12 августа, но утверждал, что в этом году он не сможет получить справедливый суд.

Специальный прокурор Джек Смит, стремившийся поспешно привлечь Трампа в суд, теперь требует, чтобы суд начался 8 июля.

Хотя Смит четко не связывал свою потребность в скорости с предстоящими выборами, Трамп может прекратить оба преследования спецпрокурора, если он займет Белый дом, а затем помилует себя или уволит Смита.

Трампа обвиняют по 40 пунктам, в частности, речь идет о неправильном обращении с секретными документами после того, как он покинул Белый дом, и в попытке помешать правительству получить эти записи. Он не признал своей вины.

Кэннон, назначенная Трампом, в ноябре отклонила просьбу бывшего президента перенести майскую дату суда. Но тогда судья объявила, что созовет совещание по расписанию на 1 марта.

"В связи с приближением этой даты Трамп и прокуратура намерены начать спор с высокими ставками, который может определить, предстанет ли бывший президент перед судом накануне выборов 2024 года", — пишет издание.

В пятницу Кэннон столкнется с назначением даты судебного разбирательства, рассматривая другие дела Трампа, включая уголовный процесс по его умолчанию, который начнется в Нью-Йорке, и определяя расписание оставшихся досудебных дел.

Эти проблемы включают несколько ходатайств Трампа о закрытии дела по основаниям, в частности президентской неприкосновенности и выборочного судебного преследования, а также тяглые споры о том, как управлять различными секретными материалами, касающимися дела.

Напомним, что летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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