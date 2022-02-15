Предупредил о катастрофе и увидел "добрый знак": главные заявления канцлера Германии в Москве

Шольц во время визита в Москву подчеркнул, что нерушимость границ государств, в частности Украины, относится к основным европейским принципам, согласованным в рамках ОБСЕ.

Канцлер Германии Олаф Шольц, сразу после встречи с президентом Зеленским, улетел в Москву. Это первые его переговоры с Путиным лицом к лицу.

ТСН.ua собрал главные заявления канцлера Германии в Москве.

Закулисье визита

Москва требовала от всех участников немецкой делегации три ПЦР-теста. А Олафа Шольц российские медики хотели протестовать сразу после приземления. Впрочем, на такие условия немецкий канцлер не согласился – и ПЦР-тест позволил сделать только врачу из немецкого посольства.

Поэтому так же, как и Эммануэль Макрон, не позволивший тестировать себя российским медикам, на переговорах с Путиным Шольц оказался за тем же длиннющим столом — на дистанции от главы Кремля.

Пресс-служба Кремля