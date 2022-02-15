Предупредил о катастрофе и увидел "добрый знак": главные заявления канцлера Германии в Москве

Шольц во время визита в Москву подчеркнул, что нерушимость границ государств, в частности Украины, относится к основным европейским принципам, согласованным в рамках ОБСЕ.
Канцлер Германии Олаф Шольц, сразу после встречи с президентом Зеленским, улетел в Москву. Это первые его переговоры с Путиным лицом к лицу.
ТСН.ua собрал главные заявления канцлера Германии в Москве.
Закулисье визита
Москва требовала от всех участников немецкой делегации три ПЦР-теста. А Олафа Шольц российские медики хотели протестовать сразу после приземления. Впрочем, на такие условия немецкий канцлер не согласился – и ПЦР-тест позволил сделать только врачу из немецкого посольства.
Поэтому так же, как и Эммануэль Макрон, не позволивший тестировать себя российским медикам, на переговорах с Путиным Шольц оказался за тем же длиннющим столом — на дистанции от главы Кремля.
Расширение НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Путина, что в ближайшем будущем вопросы расширения НАТО не намерены обсуждать.
Расширения (НАТО — ред.) пока нет в повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас работает на своей должности. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин, – ред.) на своей должности – это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц.
Отметим, что во время визита в Киев Шольц также сказал президенту Зеленскому, что вопрос членства Украины в НАТО пока неактуален. Но канцлер все-таки отметил, что принцип свободного выбора альянсов не может быть предметом дискуссии и что не может одно государство приказать другому, где ему быть или не быть.
"Визит под знаком кризиса"
Олаф Шольц признал, что его визит в Москву происходит "под знаком кризиса" — тяжелейшим за последние десятилетия в Европе.
"Военная деятельность России и концентрация сил на украинской границе занимали много времени в наших переговорах. Как и вопрос о "гарантиях безопасности, которые выразила Россия", — сказал канцлер.
По его словам, стягивание Россией войск к западным границам ЕС расценивает как угрозу.
"Мы очень обеспокоены, что 100 тыс. российских войск стянули к границам Украины без видимой причины", — говорит Шольц.
Олаф Шольц также говорил о необходимости срочной деэкскалации. "Война не должна начаться", — сказал он.
Отведение в места дислокации российских военнослужащих после учений канцлер ФРГ назвал "хорошим знаком".
"Нормандский формат" и обещание Зеленского
Шольц подчеркнул, что нерушимость границ государств, в частности Украины, относится к основным европейским принципам, согласованным в рамках ОБСЕ.
"Мы едины во мнении, что "нормандский формат" рядом с переговорами США и России является и в дальнейшем важнейшим форматом по разрешению этого конфликта. Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Хорошо, что президент Зеленский твердо пообещал, что в ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные". законопроекты о статусе Донбасса, об изменении Конституции и подготовке выборов. Это хороший сдвиг", — отметил Шольц.
Политик считает, что Минские договоренности должны выполнять все стороны.
"Это касается и правительства Украины, и России, это касается Германии, Франции, участвующих в соответствующем политическом процессе. Поэтому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", — сказал канцлер ФРГ.
Спор с Путиным
В ходе переговоров между канцлером ФРГ и президентом страны-агрессора произошла небольшая перепалка.
Шольц заявил, что для его поколения возможная война в Европе стала невероятностью. На это президент России Владимир Путин упрекнул войной в бывшей Югославии.
Признание ОРДЛО Россией — политическая катастрофа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возможное решение российского правительства о признании независимости так называемых ЛНР и ДНР разрушит Минские договоренности и затормозит переговорный процесс по мирному разрешению ситуации на Донбассе.
"Если российский парламент действительно принял то, что было озвучено (предложение о признании ЛНР и ДНР — ред.) — это будет нарушением Минских договоренностей, и это будет означать, что процесс остановится и это станет политической катастрофой. Только если все мы будем уважать Минские договоренности и вернемся к ним, будет возможно движение вперед", — сказал он.
Последствия вторжения
Олаф Шольц в очередной раз предупредил Россию, что вторжение в Украину будет иметь для Москвы "тяжелые экономические, политические и стратегические последствия".
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