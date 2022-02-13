Предупредит о "тяжких последствиях": СМИ узнали, о чем Шольц будет говорить с Путиным

В Германии не ожидают результативности переговоров с Путиным.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Россию планирует предупредить президента страны-агрессора о "тяжких последствиях" в случае нападения на Украину, однако он не ожидает какого-либо решения.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники в германском правительстве.
"Канцлер даст понять, что любое нападение на Украину повлечет за собой тяжелые последствия и что нельзя недооценивать единство Европейского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании", — сказал источник в правительстве Германии.
Там сообщили, что Шольц скажет Путину, что наращивание войск на украинской границе "может быть истолковано только как угроза". В Германии добавили, что не ожидают от переговоров особых результатов, однако подчеркнули, что прямые переговоры важны.
Там отметили, что мораторий на любое вступление Украины в НАТО не входит в "набор инструментов" Шольца.
"Нынешняя ситуация сама по себе уже дестабилизирующая, которая может выйти из-под контроля", — сказал источник.
Напомним:
- В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорил канцлером Германии Олафом Шольцем.
- В Украине ожидают визита канцлера ФРГ Олафа Шольца уже в понедельник — 14 февраля.
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