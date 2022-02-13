Предупредит о "тяжких последствиях": СМИ узнали, о чем Шольц будет говорить с Путиным

Предупредит о "тяжких последствиях": СМИ узнали, о чем Шольц будет говорить с Путиным

В Германии не ожидают результативности переговоров с Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Россию планирует предупредить президента страны-агрессора о "тяжких последствиях" в случае нападения на Украину, однако он не ожидает какого-либо решения.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники в германском правительстве.

"Канцлер даст понять, что любое нападение на Украину повлечет за собой тяжелые последствия и что нельзя недооценивать единство Европейского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании", — сказал источник в правительстве Германии.

Там сообщили, что Шольц скажет Путину, что наращивание войск на украинской границе "может быть истолковано только как угроза". В Германии добавили, что не ожидают от переговоров особых результатов, однако подчеркнули, что прямые переговоры важны.

Там отметили, что мораторий на любое вступление Украины в НАТО не входит в "набор инструментов" Шольца.

"Нынешняя ситуация сама по себе уже дестабилизирующая, которая может выйти из-под контроля", — сказал источник.

Напомним:

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