Преемник Путина: политолог назвал три круга в Кремле, которые могут выдвинуть своих кандидатов

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал три круга в Кремле, которые могут выдвинуть своих кандидатов после ухода диктатора Путина.

Об этом пишет "Эспрессо".

Эксперт считает, что одной из групп влияния – это спецслужбы, в том числе руководитель ФСБ Бортников и секретарь Совбеза РФ Патрушев. Вторая – группа Пригожина-Кадырова. Именно этот круг Кремля сейчас распространяет свое влияние на российского диктатора. Бадрак подчеркнул, что Пригожин ведет себя как "вор в законе" и может дать Путину определенные гарантии безопасности.

"И третьи круги – это армейские, но я не верю, что там тот же самый Суровикин может восприниматься как авторитетный человек, потому что убийства мирных людей в других странах, Сирии и Украине, вряд ли дадут основания видеть в этом изверге какого-нибудь будущего политика. Соответственно, среди военных нет очевидного лидера, а есть много людей, которые скомпрометировали себя", — отметил Бадрак.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" – полномасштабной войны против Украины.

На фоне поражений российской оккупационной армии на Западе стали говорить о смене диктатору Путину.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что увольнение Украиной временно оккупированного Херсона серьезно повлияет на политическую ситуацию в России.

Профессор политологии Калифорнийского университета Дэниел Трейсман считает вероятность путча в Кремле невысокой, однако для диктатора Путина представляет опасность другая угроза – сплошной крах режима из-за неспособности справиться с многочисленными вызовами.

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