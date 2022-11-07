Преемник Путина: политолог назвал три круга в Кремле, которые могут выдвинуть своих кандидатов

У России среди военных нет сильного лидера.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал три круга в Кремле, которые могут выдвинуть своих кандидатов после ухода диктатора Путина.
Об этом пишет "Эспрессо".
Эксперт считает, что одной из групп влияния – это спецслужбы, в том числе руководитель ФСБ Бортников и секретарь Совбеза РФ Патрушев. Вторая – группа Пригожина-Кадырова. Именно этот круг Кремля сейчас распространяет свое влияние на российского диктатора. Бадрак подчеркнул, что Пригожин ведет себя как "вор в законе" и может дать Путину определенные гарантии безопасности.
"И третьи круги – это армейские, но я не верю, что там тот же самый Суровикин может восприниматься как авторитетный человек, потому что убийства мирных людей в других странах, Сирии и Украине, вряд ли дадут основания видеть в этом изверге какого-нибудь будущего политика. Соответственно, среди военных нет очевидного лидера, а есть много людей, которые скомпрометировали себя", — отметил Бадрак.
Война России против Украины
24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" – полномасштабной войны против Украины.
На фоне поражений российской оккупационной армии на Западе стали говорить о смене диктатору Путину.
Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что увольнение Украиной временно оккупированного Херсона серьезно повлияет на политическую ситуацию в России.
Профессор политологии Калифорнийского университета Дэниел Трейсман считает вероятность путча в Кремле невысокой, однако для диктатора Путина представляет опасность другая угроза – сплошной крах режима из-за неспособности справиться с многочисленными вызовами.
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