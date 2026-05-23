Преемница Сийярто сделала неоднозначное заявление о позиции Венгрии по энергоносителям РФ

Анита Орбан.

Венгрия в дальнейшем будет принимать решения по энергетике, исходя из интересов собственного народа.

Об этом заявила министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью Politico.

Комментируя вопрос о зависимости Будапешта от энергоносителей страны-агрессорки России, то, подчеркнула Орбан, Будапешт сделает то, что лучше для венгерского народа.

«Мы хотим страну, где у нас есть выбор, где у нас есть решения, где мы можем свободно принимать решение. Что касается диверсификации энергетики, то нам нужно создать энергетический баланс, который будет лучшим для венгров с точки зрения цен, доступности и устойчивого развития», — высказалась министерша.

Как сообщалось, ранее Орбан заявила, что Венгрия стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Россией. По ее словам, Будапешт отвергает любые шаги, вредящие венгерским интересам. В то же время министерша отмечает, что политика Москвы «создает угрозу безопасности Венгрии и Европы».

Напомним, что правительство бывшего премьера и само Виктор Орбан отвергало отказ от энергоносителей России, объясняя это разными причинами. В частности, тем, что якобы сами венгры пострадают от этого.

Более того, перед выборами он открыто вступился за Россию. Орбан потребовал от руководства ЕС отказаться от санкций против Москвы и полностью возобновить закупку энергоносителей у государства-агрессорки. Политик пугал европейцев неизбежным дефицитом топлива и стремительным ростом цен на коммунальные услуги.

