Преемница Сийярто сделала новое заявление о войне в Украине: что сказала об оружии и военных

С приходом к власти нового правительства Венгрия намерена стать конструктивным партнером Евросоюза — «быть не спицами, а колесом».

Об этом заявила будущий венгерский министр иностранных дел Анита Орбан, выступая на парламентских слушаниях, сообщает HVG.

По ее словам, Будапешт выбирает не изоляцию, как было во времена экс-премьера Виктора Орбана, а «сознательное присутствие, сотрудничество и влияние», при этом «сохраняя собственный суверенитет».

В то же время Орбан подчеркнула, что Российская Федерация создает вызов в современной внешней политике. Что касается санкций против Москвы, то, заявила политик, Будапешт отвергает любые шаги, вредящие венгерским интересам. Тем не менее, добавила она, учитывая интересы других стран, не будут препятствовать никаким санкциям.

Политика относительно Украины — заявления Орбан

Будущий министр отметила, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС, но есть одно «но».

«По Украине мы придерживаемся той же позиции, что и в отношении всех других стран-претенденток. Они должны полностью выполнить условия вступления, и мы не поддерживаем ускоренное вступление», — подчеркнула Орбан.

В то же время добавила, что представляет присоединение на основе строгих гарантий и полного уважения прав венгерской общины Закарпатья. Мол, готова вести переговоры с Киевом по этому поводу. Кроме того, она подчеркнула, что Венгрия выступает за мир.

«Венгрия стоит на стороне мира, мы не посылаем в Украину ни военных, ни оружия», — добавила Анита Орбан.

В Венгрии новый премьер — что известно

9 мая в Венгрии прошло учредительное заседание парламента. На нем избранные депутаты приняли присягу, оппозиционер Петер Мадьяр официально стал новым премьер-министром. За его кандидатуру высказались 140 депутатов, в то время как «против» проголосовали 54 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Мадьяру после его вступления в должность. В частности, он предложил главе правительства Венгрии сотрудничество на основе добрососедства.

В то же время депутат Европейского парламента Даниэль Фрейнд подчеркнул, что в ЕС прогнозируют постепенное изменение позиции Венгрии по Украине. В частности, практика системной блокировки решений относительно Киева может отойти в прошлое.

Источники Bloomberg сообщили, что у Мадьяра, как и у его предшественника Виктора Орбана, есть ряд ультиматумов в отношении Украины. В частности, он хочет видеть больше прав для венгерских меньшинств, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в ЕС.

Дата публикации 11:44, 25.04.26

