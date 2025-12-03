Переговоры в Москве / © Getty Images

Любой мир с Россией в Украине стоит дороже, чем война. Состоявшиеся в Москве переговоры — безрезультатны.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал Владимир Емельян политик, дипломат.

«Для чего был совершен ажиотаж, что мы якобы в полшага к какому-то миру? Может это переключение фокуса общественного внимания с одних вещей на другие. Или какая-нибудь другая причина», — сказал он.

То, что на переговорах вторично появился Кушнер — его считают финальным переговорщиком от Трампа, который появляется в момент приближающегося достижения соглашения — ничего не значит. По словам политика, ключевое, чего добился Путин, он снова оттянул финальный разговор с Трампом.

«Надеясь, что сейчас все пойдут на Рождество на Западе, будут какие-то свои хлопоты, он сможет захватить еще кусок Украины, убить определенное количество украинцев. Он этой цели достиг», — акцентировал Емельян.

Емельян считает, что украинские власти должны заниматься сейчас деньгами для государства, для армии. Для того чтобы ВСУ были максимально технологически обеспечены. Чтобы на фронте воевали работы, а не люди.

«Другие вещи — абстрактные моменты, не имеющие никакого предметного отношения к жизни. Путин, Кремль, настроен воевать. Россияне его в этом намерении поддерживают. Потому война будет продолжаться. К величайшему сожалению», — завершил политолог.

Ранее в Кремле прокомментировали позицию диктатора по мирному плану. Там утверждают, что формулировка о том, что Владимир Путин отклонил мирный план США, неверна. Россияне также призывают американцев не распространять детали переговоров.

«Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем продуктивнее они будут», — нагло заявил Песков.