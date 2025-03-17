Прекращение огня: Дания не верит, что Путина "к чему привлекут"

Отсутствие четкого ответа Путина на предложение перемирия не внушает надежды.
Отсутствие четкого ответа агрессорки России на предложение перемирия не является хорошим знаком.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает TV2.
Политик подчеркнул, что он не является "не особо оптимистичным", когда речь идет о прекращении огня между Украиной и Россией.
"Украина согласилась на американскую идею прекращения огня. Это было давно, и мы до сих пор не получили ответа от Путина. Это само по себе не вселяет особую надежду", — подчеркнул Расмуссен.
Сам министр не верит, что "фюрера "Путина" к чему-то привлекут". Впрочем, отмечает Расмуссен "он еще может удивить меня".
"Я просто думаю, что было бы неправильно сидеть и ждать положительного сюрприза, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, и очень важно дать ей сильную позицию", – заявил глава МИД Дании.
Как сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сийярто будет противостоять "воинственным предложениям" ЕС по помощи Украине. Брюссель вроде бы сейчас полностью изолирован от мировой политики.
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