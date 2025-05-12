Прекращение огня: Ермак рассказал, как может происходить мониторинг

Андрей Ермак / © Getty Images

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Перед переговорами между Украиной и Россией должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко мониториться. Если Москва откажется, тогда Запад должен усилить на нее давление.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию РБК-Украина.

«Именно поэтому сегодня мы говорим о том, что если политически объявляется ceasefire, то команды немедленно должны приступить к тому, чтобы все доработать. Но, во всяком случае, первый шаг — это должна быть политическая декларация о том, что объявляется ceasefire», — сказал он.

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В то же время, по словам Ермака, он не может заработать на 100% первой минуты.

Готовы ли США заниматься мониторингом перемирия

«Не могу сказать, что они скажут: да, мы готовы. Но они не отказываются, что хорошо. Плюс есть другие страны, которые готовы в этом участвовать», — уточнил он.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ходом переговоров, сообщил, что США разработали и представили проект концепции механизма мониторинга соблюдения перемирия в Украине в случае достижения соответствующей договоренности с Россией.

Кроме того, на фоне обсуждений возможного механизма перемирия в Европе активизировались дискуссии по привлечению международных миротворческих сил.

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Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что для эффективного контроля может потребоваться не менее 100 тысяч миротворцев, но Россия уже заявила о неприемлемости присутствия войск НАТО в Украине.