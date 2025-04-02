Прекращение огня к Пасхе: у Трампа заявили о "разочаровании" — The Telegraph

Перемирие, о котором говорил Доанльд Трамп, не состоится / © Associated Press

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В Белом доме признали, что перемирие между Украиной и РФ не состоится до Пасхи, которую в этом году празднуют 20 апреля.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

«Все больше разочаровывается», — так источники описали настроение в администрации президента США Дональда Трампа.

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В Белом доме разочарованы тактикой затягивания времени со стороны Кремля и готовится оказывать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их договориться об урегулировании.

По информации издания, американские чиновники уже несколько недель в частных разговорах жалуются на то, как Киев ведет переговоры, а также на сопротивление соглашению с США о полезных ископаемых и продвижении мирных переговоров.

В то же время, в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочаровываются в Москве.

В ходе телефонных разговоров и встреч на выходных представители Белого дома и Госдепа обсуждали, как заставить главу РФ Владимира Путина согласиться на долгосрочное соглашение, заявили собеседники издания. Они признали, что диктатор активно этому противодействует, и рассмотрели возможные экономические и дипломатические меры давления.

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