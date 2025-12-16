Прекращение огня к Рождеству: Дональд Туск сделал заявление

Дональд Туск. / © Associated Press

Прекращение огня в Украине к Рождеству – маловероятно. В частности, причина незаинтересованности агрессорки Российской Федерации как к переговорам, так и к остановке огня.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.

"Россияне, вероятно, не серьезно заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще большее давление и демонстрация того, что мы, как Запад, не позволим себя разделить. Тогда эти переговоры могли бы приобрести более конкретную форму. Но к Рождеству это кажется мне очень маловероятным", - сказал польский премьер.

По словам Туска, на встрече в Берлине впервые стало очевидно, что США, Европа и Украина "находятся на одной стороне". В частности, в Вашингтоне уверены, что вместе с Европой смогут "создать серьезные гарантии безопасности для Украины".

"Я подчеркнул, что с нашей точки зрения это важно, потому что гарантии безопасности для Украины - это в определенном смысле и гарантии безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляет большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта", - говорит премьер.

Польский политик также подчеркнул, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, нуждающимся в серьезном рассмотрении со стороны Украины.

Напомним, BILD сообщило, что во время первого раунда переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский обсуждался сценарий, при котором мирное соглашение может быть достигнуто уже к Рождеству. В частности, к этому очень стремится американский лидер Дональд Трамп.

В свою очередь немецкий канцлер заявил, что рождественское перемирие в Украине может стать «началом конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине».