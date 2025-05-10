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Прекращение огня: Макрон объяснил, кто будет мониторить этот процесс
При нарушении прекращения огня, по словам Макрона, будут массовые санкции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, кто будет мониторить прекращение огня.
Об этом Макрон сказал на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.
«Есть коалиция желающих более 30 стран, которые будут требовать, чтобы, начиная с понедельника, 12 мая, началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий. На суше, на море и в воздухе. И также с мониторингом, которым будет главное снабжать американцы, но все будут участвовать. И это позволит немедленно начать переговоры по вопросу инфраструктуры, по чувствительной инфраструктуре и по гарантиям безопасности», — сказал он.
При нарушении прекращения огня, по словам Макрона, будут массовые санкции.
«Этот вопрос будут готовить и координировать также американцы и европейцы», — подытожил он.
Напомним, Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.