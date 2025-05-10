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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Прекращение огня: Макрон объяснил, кто будет мониторить этот процесс

При нарушении прекращения огня, по словам Макрона, будут массовые санкции.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, кто будет мониторить прекращение огня.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.

«Есть коалиция желающих более 30 стран, которые будут требовать, чтобы, начиная с понедельника, 12 мая, началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий. На суше, на море и в воздухе. И также с мониторингом, которым будет главное снабжать американцы, но все будут участвовать. И это позволит немедленно начать переговоры по вопросу инфраструктуры, по чувствительной инфраструктуре и по гарантиям безопасности», — сказал он.

При нарушении прекращения огня, по словам Макрона, будут массовые санкции.

«Этот вопрос будут готовить и координировать также американцы и европейцы», — подытожил он.

Напомним, Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

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