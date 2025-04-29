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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Прекращение огня: Макрон заинтриговал заявлением о ключевых "следующих двух неделях"

Макрон обещает в ближайшие 8-10 дней "усилить давление на Россию".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "следующие две недели будут ключевыми в попытках достичь прекращения огня".

Об этом он сказал в интервью журналу Paris-Match, сообщает Liberation.

"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Россию", – заявил Макрон.

Он выразил мнение о том, что "убеждал американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций" против Москвы.

По словам Макрона, "следующие две недели будут ключевыми для попытки внедрения этого перемирия", к которому стремятся США.

Макрон объяснил, что он разговаривал с американским президентом, чтобы призвать его занять более жесткую позицию относительно Владимира Путина.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал шокирующее признание о прекращении войны в Украине. По его словам, переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.

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