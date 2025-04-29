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Прекращение огня: Макрон заинтриговал заявлением о ключевых "следующих двух неделях"
Макрон обещает в ближайшие 8-10 дней "усилить давление на Россию".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "следующие две недели будут ключевыми в попытках достичь прекращения огня".
Об этом он сказал в интервью журналу Paris-Match, сообщает Liberation.
"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Россию", – заявил Макрон.
Он выразил мнение о том, что "убеждал американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций" против Москвы.
По словам Макрона, "следующие две недели будут ключевыми для попытки внедрения этого перемирия", к которому стремятся США.
Макрон объяснил, что он разговаривал с американским президентом, чтобы призвать его занять более жесткую позицию относительно Владимира Путина.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал шокирующее признание о прекращении войны в Украине. По его словам, переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.