Прекращение огня: Мерц сделал заявление о декларации ЕС и пригрозил России

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что существует проект совместной декларации стран Евросоюза по Украине, которая в основном отвечает предложению о 30-дневном прекращении огня. Мерц также пригрозил России усилением санкционного давления.

Об этом пишет Tagesschau.

Мерц заявил о существовании проекта совместной декларации стран ЕС, таких как ФРГ, Франция и Польша, и других партнеров по Украине. По словам канцлера, эта декларация «в основном соответствует предложению о 30-дневном прекращении огня».

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Мерц сказал, что европейцы поддерживают это требование, высказанное президентом США Дональдом Трампом. По словам немецкого канцлера, американский лидер проинформировал его о своем плане в четверг, 8 мая.

«Я выразил свою поддержку, ведь мы также считаем это правильным с точки зрения правительства Германии», — сказал Мерц.

Он акцентировал, что Россия теперь должна согласиться на более длительное перемирие, которое должно создать пространство для настоящего мирного соглашения.

«Мы и дальше будем тесно поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами. И мы готовы, в случае необходимости, оказывать дополнительное давление на Россию», — отметил канцлер ФРГ.

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Он уточнил — если Москва не станет на путь настоящих мирных переговоров, «мы не будем сомневаться и, вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки, еще больше усилим санкционное давление«.

Напомним, 8 мая Трамп объявил, что США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня в войне России против Украины, которое «должно строиться в направлении мирного соглашения». Глава Белого дома пригрозил санкциями в случае несоблюдения прекращения огня.

К слову, в тот же день после телефонного разговора с Мерцом Трамп заявил, что будет решительно поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению крепкого мира в Украине.