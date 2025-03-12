"Прекращение огня может быть в течение нескольких дней": Рубио назвал условие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о своих надеждах на прекращение огня между Россией и Украиной. Это может произойти в течение нескольких дней, если в РФ согласятся на это после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Со ссылкой на слова Рубио об этом пишет The New York Times.

"Вот как мы хотели бы видеть мир через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни ракетами, ни пулями, ни артиллерией", — уточнил он условия прекращения огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил ранее, что американская делегация уже направляется в Россию для переговоров по прекращению огня. При этом он пригрозил финансовыми санкциями в случае отказа Москвы.

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