Прекращение огня на два-три дня: Зеленский одним словом отреагировал на предложение россиян

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение россиян установить прекращение огня на два-три дня, чтобы стороны могли вынести тела погибших военных с поля боя.

Об этом говорится в комментарии Зеленского, передает «Униан».

«Я считаю, что идиоты. Ведь „сис файер“ (англ. cease-fire — прекращение огня — ред.) — для того, чтобы не было убитых», — сказал Зеленский.

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Он также отметил, что украинская сторона не меняла адженду.

«Безусловный „сис файер“, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, возвращение детей, ну и дальше — это встреча лидеров. Относительно встречи лидеров мне сказал Умеров (министр обороны Украины Рустем Умеров — ред.), они считают, что над этим можно работать на конец этого месяца, до начала следующего», — отметил Зеленский.

Президент поделился информацией, которая есть сейчас.

«Вы видите настроение. То есть, для них это вопрос просто небольшой паузы войне. Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы прижали русских к прекращению огня сильными санкциями», — добавил он.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле завершились, а стороны обменялись документами через Турцию.

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