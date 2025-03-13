Прекращение огня не в пользу Путина: The Economist назвал опасность от реакции "фюрера"

"Фюрер" не получил в Украине того, что хотел.

Остановка огня, на которую согласилась Украина после переговоров с США в Джидде, не в пользу агрессорцы России. Российский "фюрер" Владимир Путин сделает все, чтобы максимально оттянуть решение.

Об этом говорится в материале The Economist.

Авторы материала пишут, что временная пауза позволит Украине пополнить запасы вооружения. Что больше – эта пауза может затянуться, ведь, согласно опросам, россияне устали от войны.

"Какая бы сторона ни возобновила боевые действия первой, это вызовет международное осуждение и гнев Дональда Трампа", — говорится в статье.

Между тем, проблема "фюрера" Путина в том, что он еще не получил в Украине того, чего хотел. Целью Кремля было подчинить или искалечить Украину, разорвать ее связи с Западом, избавиться от проблемного президента Владимира Зеленского и надолго ослабить ее вооруженные силы. Впрочем, несмотря на огромные потери, составляющие 150-210 тыс. погибших россиян, все, что удалось сделать Путину, — это захватить около 11% украинской территории, прибавив к тому куску около 7%, который он захватил в 2014 году.

"Цель не оправдала средства", — подчеркивают The Economist.

Путин ищет возможность отвоевать с помощью президента США Дональда Трампа то, что ему не удалось захватить на поле боя. Сейчас опасность состоит в том, что хозяин Кремля попытается выдвинуть свои условия относительно предлагаемого прекращения огня, призывая не возобновлять американскую помощь, провести досрочные выборы в Украине или добиться международного признания захваченной им территории", — отмечается в статье. Если Трамп уступит, то рискует сорвать соглашение с Украиной.

В статье The Economist подчеркивают, что российский диктатор может попытаться снизить эффект от предложения о прекращении огня путем нескончаемых затяжек под предлогом поиска разъяснений. Однако США должны проявить жесткость.

"Прекращение разрушений и резни, которыми были отмечены последние три года, стало бы достижением для Трампа, даже если оно будет временным. Он оказывал бессовестное — и вредное — давление на Украину, что было проще простого. Теперь пора оказывать давление на Путина", — говорится в материале.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал дать коллеге из США Дональду Трампу шанс окончить войну. Вместе с тем польский лидер считает, что Трамп ведет "не щепетильную дипломатию".

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