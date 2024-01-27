Прекращение огня пойдет на пользу РФ: аналитики объяснили, почему Путин не пойдет на переговоры с Украиной

Какое-либо прекращение огня во время российской агрессии против Украины пойдет на пользу РФ, однако президент РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры.

Об этом говорится в новом обзоре ISW.

Аналитики отмечают, что российские требования по украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину. Любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, на которое он вряд ли решится на это время.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию и изъяла обязательства по вступлению в НАТО. Захватчики также требуют от Украины не вступать в Европейский Союз.

По словам аналитиков, требования по такому "нейтральному статусу" являются целью десятилетних усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

"Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не терпит решительного поражения", — отмечают эксперты.

Эксперты также считают, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках по месту Украины в западных институтах, пытаясь побуждать Запад к опережающим уступкам по территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по негласным каналам не упоминается о готовности России отказаться от какой-либо оккупированной украинской территории.

В то же время, российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

"ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для возобновления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и последующего территориального захвата в Украине. Нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от любой -каких обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать", — говорится в сообщении.

Аналитики также напоминают, что Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков сделал очередное заявление о "мирных" переговорах с Украиной. По его словам, "обсуждение мира в Украине без РФ не имеет смысла".

В свою очередь Путин цинично прокомментировал отказ Украины от переговоров. Мол, Москва была готова к диалогу, но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

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