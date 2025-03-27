Прекращение огня в Черном море – что известно о договоренностях

спикер МИД Георгий Тихий

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Остановка огня в Черном море касается и гражданского судоходства, и портов и не распространяется на российские военные корабли.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий.

В случае вхождения российских судов в украинские территориальные воды Украина будет принимать меры для собственной защиты.

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Представитель МИД также подчеркнул, что Россия пыталась манипулировать этим соглашением и представить прекращение огня как возобновление зерновой инициативы.

Кроме этого, Украина и США не согласовывали снятие санкций с РФ.

Также в своем заявлении Тихий указал, что МИД получил сообщение о повреждении резервуара с дизельным топливом на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Пролитого горючего хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

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