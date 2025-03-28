Прекращение огня в Черном море: Зеленский сказал, что предусматривало соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соглашение о прекращении огня в Черном море предусматривало не только запрет боевых действий собственно в акватории моря. Ее действие должно было распространяться на инфраструктуру морских портов и городов, где есть соответствующие порты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 28 марта.

«Одесса и одесский регион, потому что там есть не только Одесса, но и Южный порт, а также важная инфраструктура Николаева. Просто он не работает, и вы знаете почему. Потому что постоянно под обстрелами. Все рассчитывали на это, потому что была договоренность на Черном море, но без мониторинга не о чем говорить», — сказал президент.

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По его словам, россияне и американцы предложили для мониторинга ударов по энергетике Саудовскую Аравию как нейтральную третью страну, что было «немножко странно».

«При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с наследным принцем, но они не могут мониторить всю энергетику у нас», — отметил Зеленский.

Он объяснил, что был удивлен этим предложением, потому что в Саудовской Аравии "точно нет" необходимых средств, разведки и соответствующих профессионалов.

В то же время президент добавил, что кандидатура Турции для мониторинга безопасности в Черном море была очень логичной.

«Одной из стран, которая может мониторить безопасность в Черном море, может быть Турция, логика мне понятна. Это они обсуждали, и мы всегда обсуждали. Мониторить это могут США, британцы, французы, а еще страны Черноморского побережья — и румыны, и болгары. Это для нас совершенно понятно, потому что они знают этот район, занимались помощью и коалицией разминирования Черного моря. Я не вижу проблем, если есть желание», – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, для Украины прекращение огня на море является еще одним шагом к окончанию войны. Но для россиян это соглашение важнее, потому что они давно потеряли контроль в Черном море.