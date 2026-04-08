Прекращение огня в Иране: Трамп назвал неожиданного «миротворца»

Президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Китай помог убедить Иран пойти на переговоры о перемирии.

Об этом говорится в материале CNN.

«Я слышал, что да», — заявил Трамп во время телефонного разговора, отвечая на вопрос AFP о том, участвовал ли Пекин в убеждениях Тегерана.

Прекращение огня в Иране — комментарий Китая

Представитель посольства Китая в США Лю Пэньюй, комментируя вопрос о том, что Пекин подтолкнул Тегеран к прекращению огня, заявил CNN, что с начала конфликта Китай «работал над тем, чтобы помочь достичь прекращения огня и прекратить конфликт».

«Китай приветствует все усилия, способствующие миру. Мы надеемся, что соответствующие стороны воспользуются возможностью для мира, преодолеют разногласия путем диалога и положат конец конфликту», — заявил дипломат.

Китайский след в переговорах

Заметим, что AP со ссылкой на собственные источники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня.

По данным собеседников издания, КНР преимущественно сотрудничал с посредниками, в том числе Пакистаном, Турцией и Египтом. Китай пытался использовать свое влияние.

Ранее, до появления информации о прекращении огня в Иране, представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что страна «глубоко обеспокоена» влиянием конфликта на мировую экономику и энергетическую безопасность.

«Все стороны должны продемонстрировать искренность и быстро прекратить эту войну, которая вообще не должна была произойти», — заявила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, отметил он, пауза в ударах будет возможна при выполнении конкретного требования со стороны Тегерана. Американский лидер отметил, что инициатива частично возникла в ходе переговоров с пакистанской стороной.