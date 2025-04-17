Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому США полному прекращению огня.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты напоминают заявление Белого дома, в котором указывалось, что Вашингтон не буду участвовать в экономических соглашениях с Москвой, пока оно не согласится на прекращение огня. Все это происходит на фоне длительных попыток России переложить вину на Украину за отказ Кремля от такого прекращения огня.

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На днях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "очень четко" дал понять, что американо-российские экономические партнерства могут стать стимулом для России прекратить войну против Украины. Впрочем, США "сначала нужно увидеть перемирие" – вероятно, имея в виду временное или постоянное.

В свою очередь американские аналитики отмечают, что администрация Трампа ранее характеризовала временное полное прекращение огня как "необходимый шаг" на пути к достижению крепкого мирного урегулирования в Украине.

Тем временем "фюрер" Кремля Владимир Путин отклонил общее американо-украинское предложение о полном прекращении огня на 30 дней, когда Трамп звонил по телефону 18 марта. Накануне спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение Украины продлить военное положение и продлить общую мобилизацию до 6 августа 2025-го является попыткой сохранить "нестабильную структуру" Украины. Также он цинично высказался, что "запрет Украины на переговоры с Россией тормозит прогресс в направлении прекращения войны".

"Российские власти, похоже, активизируют свои усилия, что свидетельствует о том, что Кремль намерен поддерживать свои текущие усилия по формированию вооруженных сил еще некоторое время, несмотря на мирные переговоры. Кремль продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полного".

В ISW подчеркнули, что Киев уже согласился на предложение Трампа о временном полном прекращении огня, тогда как официальные лица Кремля постоянно повторяли, что не подлежат обсуждению требования их президента относительно "изменения режима в Украине, больших территориальных уступок и ограничений украинских военных, которые сделают Украину беззащитной, поскольку условия должны быть выполнены".

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Польшу и государства Балтии "странами-провокаторами" . Вроде бы они первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

Дата публикации 16:20, 16.04.25 Количество просмотров 8 Доказательства в руках СМИ! Российские шпионы в Европе | Солдаты из Дании в Украине