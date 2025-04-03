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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1703
Время на прочтение
1 мин

Прекращение огня в Украине: Кая Каллас оценила сроки

Европа не видит "никаких положительных признаков со стороны России".

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Кайя Каллас.

Кайя Каллас.

Агрессорке России нужно поставить дедлайн для ответа на позицию в вопросе полного прекращения огня в Украине .

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас интервью "Радио Свобода" .

Дипломатка подчеркнула, что Украина уже согласилась на прекращение огня три недели назад. Впрочем, до сих пор мир не увидел "никаких положительных признаков со стороны России".

"Они (РФ - Ред.) просто играют в игры. Я думаю, что было бы очень хорошо поставить им четкий дедлайн, когда они должны ответить, какова их позиция, и действительно продемонстрировать добрую волю, что они тоже хотят мира. Понятно, что украинцы этого хотят", - ответила Каллас на вопрос о том, насколько реалистично. 20 апреля.

Напомним, Кая Каллас сделала заявление о переговорах по Украине. По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств.

Дата публикации
Количество просмотров
1703
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