Прекращение огня в Украине: Кая Каллас оценила сроки

Кайя Каллас.

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Агрессорке России нужно поставить дедлайн для ответа на позицию в вопросе полного прекращения огня в Украине .

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас интервью "Радио Свобода" .

Дипломатка подчеркнула, что Украина уже согласилась на прекращение огня три недели назад. Впрочем, до сих пор мир не увидел "никаких положительных признаков со стороны России".

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"Они (РФ - Ред.) просто играют в игры. Я думаю, что было бы очень хорошо поставить им четкий дедлайн, когда они должны ответить, какова их позиция, и действительно продемонстрировать добрую волю, что они тоже хотят мира. Понятно, что украинцы этого хотят", - ответила Каллас на вопрос о том, насколько реалистично. 20 апреля.

Напомним, Кая Каллас сделала заявление о переговорах по Украине. По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств.

Дата публикации 08:45, 02.04.25 Количество просмотров 55 Что подлого задумала Россия на весну и лето? Одна ночь без «Шахедов»!