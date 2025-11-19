Условия прекращения огня в Украине могут стать известны уже на этой неделе — Politico

Прекращение огня в Украине

Дополнено новыми материалами

Белый дом готовит обнародование большого мирного соглашения с Россией, которое, по ожиданиям чиновников, положит конец войне в Украине, которая длится более трех с половиной лет. Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что рамочное соглашение о прекращении конфликта может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе или до конца месяца.

Об этом говорится в подкасте Politico.

Как стало известно, министр армии США Дэн Дрисколл отправился в Киев вместе с двумя четырехзвездочными генералами и другими высокопоставленными военными чиновниками. В Киеве они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими должностными лицами. После этого Зеленский планирует поездку в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным источников Politico и Axios, мирный план состоит из 28 пунктов и разработан непосредственно Белым домом в координации с Россией. В ходе подготовки Стив Виткофф провел трехдневные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Майами. Сейчас администрация Трампа считает, что план находится на грани серьезного прорыва.

При этом в деталях плана не участвовали Украина и европейские союзники США. Речь идет о решении таких спорных вопросов, как захваченные Россией территории, судьба похищенных украинских детей и гарантии безопасности для Украины. Как отмечают источники, соглашение будет представлено Зеленскому как фактический документ, и, по оценкам американских чиновников, он будет вынужден принять предложение.

Российская сторона настроена оптимистично. Дмитриев сообщил Axios, что Россия чувствует, будто ее позиция действительно услышана. По его словам, план не ограничивается только прекращением огня, а предусматривает "урегулирование украинского конфликта, возобновление отношений между США и Россией и обеспечение безопасности России".

Источники отмечают, что Европа пока не включена в процесс, однако в континентальных столицах план вызывает озабоченность из-за ширины и масштаба предложений.

Ранее источники писали, что администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ уже обсуждается между Вашингтоном, Москвой и Киевом и может стать основой новой системы безопасности в Европе.