При прекращении огня в Украине угроза на восточном фланге НАТО может усилиться.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер в интервью изданию Tagesspiegel.

«Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика», — сказал он.

Он объяснил это тем, что российская армия во время боевых действий в Украине «теряет тысячи солдат еженедельно». Как только в Украине прекратится огонь, ситуация изменится, считает Ишингер.

«Тогда Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится», — отметил он.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ни одна страна мира, включая Соединенные Штаты, не готова отправлять своих солдат умирать за Украину. Более того, подготовка западных войск может оказаться неэффективной в условиях той интенсивности боевых действий, которую сдерживают Силы обороны.