В Кремле цинично заявляют, что якобы "нежелание украинского руководства соглашаться на соглашение". Мол, это "явно и вызывает беспокойство" в РФ.

Об этом нагло заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ни словом не оговорившись о том, что этой ночью армия РФ запустила по Украине ракеты и 145 БпЛА, пресс-секретарь "фюрер" заявил об атаке дронов на нефтебазу в Краснодарском крае. По его словам, это якобы свидетельствуют об "отсутствии желания Киева достичь соглашения" и "саботаж соглашения".

Песков нагло заявил, что "команда президента России о прекращении атаки на объекты инфраструктуры Украины была немедленно исполнена".

Как сообщалось, в эту ночь Россия ударила по Украине баллистикой, ракетами С-300 и дронами. В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

Читайте также: