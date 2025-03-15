Прекращение огня в Украине: у Трампа заявили об уступках обеих сторон

В Вашингтоне не сообщили, в чем состоят эти уступки.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон. Ведь идет война, "не имеющая военного решения". Такое мнение политик высказал после саммита G7 в Канаде, пишет The Guardian. "Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских военных целей. Единственный способ положить конец этой войне — через процесс переговоров, а переговоры — будь то в бизнесе, торговле или геополитике — предусматривают, что обе стороны что-то отдают, обе стороны идут на уступки. В чем состоят эти уступки", — еще предстоит. По его словам, это должно быть частью переговоров. Рубио отмечает, что никакой пользы для переговоров не принесут "общие заявления, которые могут дать повод одной или другой стороне не участвовать".

Госсекретарь также спросил о заявлении G7 о поддержке территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это " не изменение государственной политики для США".

"Я никогда не слышал, чтобы президент Трамп говорил, что Россия имеет право захватить всю Украину и делать там все, что им вздумается", — объяснил американский политик.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда оценил , сможет ли Россия сохранить захваченные территории Украины. В частности, он подчеркнул, что Европа и США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

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