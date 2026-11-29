- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1626
- Время на прочтение
- 2 мин
Прекращение огня — Зеленский озвучил компромисс и заявил о переговорах
Президент Украины заявил, что Украина готова рассматривать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта как шаг к остановке боевых действий и переходу к переговорам.
Украина готова прекратить огонь по линии фронта и перейти к переговорам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Jazeera.
Президент назвал это очень большим компромиссом. По его словам, поскольку Владимир Путин не желает выводить войска из Украины, Киев предлагает прекратить боевые действия на текущих позициях и перейти к дипломатии.
Зеленский также надеется, что Трамп продолжит искать путь к завершению войны, когда уступать придется не только Украине.
Переговоры о мире в Украине — что известно
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа установила для Киева и европейских союзников жесткий дедлайн: заключить мирное соглашение с Россией в начале января. Европейские дипломаты обеспокоены давлением Вашингтона. Они опасаются, что ради быстрого результата Белый дом будет склонять Украину к невыгодным компромиссам.
Как пишет Financial Times, в Киеве растет обеспокоенность из-за сжатых сроков, которые устанавливает Вашингтон: украинские чиновники опасаются, что президента Владимира Зеленского могут попытаться заставить подписать соглашение на условиях Москвы еще до того, как в январе демократы возьмут контроль над Конгрессом США.
Кремль не демонстрирует готовность к быстрому миру без выполнения своих максималистских требований.
Ранее Зеленский сообщил, что переговоры с участием Украины, США и европейских партнеров могут состояться уже в декабре.
«Мы приняли решение, что нам нужна встреча. Мы договорились, что европейцы также будут присутствовать, и это должно произойти в декабре», — сказал Зеленский.
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мира к Новому году не будет. Он выразил сомнение, что война в Украине завершится к концу года. По его словам, стране нужно готовиться к сложной зиме, в частности, усиливать противовоздушную оборону, защищать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать необходимое финансирование.