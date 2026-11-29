Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова прекратить огонь по линии фронта и перейти к переговорам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Jazeera.

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Президент назвал это очень большим компромиссом. По его словам, поскольку Владимир Путин не желает выводить войска из Украины, Киев предлагает прекратить боевые действия на текущих позициях и перейти к дипломатии.



Зеленский также надеется, что Трамп продолжит искать путь к завершению войны, когда уступать придется не только Украине.

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Переговоры о мире в Украине — что известно

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа установила для Киева и европейских союзников жесткий дедлайн: заключить мирное соглашение с Россией в начале января. Европейские дипломаты обеспокоены давлением Вашингтона. Они опасаются, что ради быстрого результата Белый дом будет склонять Украину к невыгодным компромиссам.

Как пишет Financial Times, в Киеве растет обеспокоенность из-за сжатых сроков, которые устанавливает Вашингтон: украинские чиновники опасаются, что президента Владимира Зеленского могут попытаться заставить подписать соглашение на условиях Москвы еще до того, как в январе демократы возьмут контроль над Конгрессом США.

Кремль не демонстрирует готовность к быстрому миру без выполнения своих максималистских требований.

Ранее Зеленский сообщил, что переговоры с участием Украины, США и европейских партнеров могут состояться уже в декабре.

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«Мы приняли решение, что нам нужна встреча. Мы договорились, что европейцы также будут присутствовать, и это должно произойти в декабре», — сказал Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мира к Новому году не будет. Он выразил сомнение, что война в Украине завершится к концу года. По его словам, стране нужно готовиться к сложной зиме, в частности, усиливать противовоздушную оборону, защищать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать необходимое финансирование.

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