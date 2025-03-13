Прекращение огня: Зеленский сделал заявление про "ответ" от России

Президент выразил надежду, что "давления Соединенных Штатов будет достаточно, чтобы вынудить Россию к завершению войны".

Уже более суток со стороны России нет содержательного ответа на предложение Украины и США о прекращении огня. Это подтверждает, что именно РФ стремится продолжать войну и постарается максимально оттянуть наступление мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Сети.

Глава государства проинформировал, что заслушал подробный доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии – ход переговоров, ключевые аспекты.

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды – молодцы: была возобновлена оборонная помощь и помощь разведданными", – говорится в сообщении Зеленского.

Он указал, что представители Украины проинформировали США о своих принципиальных позициях. Зеленский отметил, что Киев был готов к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина на это согласилась.

"Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", – добавил президент.

Глава государства сообщил, что была обсуждена потребность в обеспечении безопасности, взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

Президент также акцентировал, что от России до сих пор не прозвучало никакой конкретики относительно предложения Украины и США.

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это вновь подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов будет достаточно, чтобы принудить Россию к завершению войны", — говорится в сообщении Зеленского.

Он заверил, что украинская команда готова и дальше конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир.

Напомним, 13 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ не заинтересована во временных перемириях с Украиной, потому что это якобы станет "передышкой для украинских военных".