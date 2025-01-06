Прекращение транзита газа России через Украину: в ЕС сделали заявление

Прекращение транзита российского газа украинской газотранспортной системой не повлияло на поставки для Евросоюза.

Остановка транзита российского газа украинской газотранспортной системой, произошедшая утром 1 января, не повлияла ни на энергетическую безопасность стран ЕС, ни на потребительские цены на рынке.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на прошлой неделе состоялось заседание чрезвычайной координационной группы по газу, чтобы оценить последствия окончания этого транзитного соглашения.

"Нет никаких проблем или опасений относительно безопасности поставок для Европейского союза после окончания транзита. Что касается цен, рынки уже учли это, и мы не увидели скачков цен в новом году", – сообщила она.

Итконен подчеркнула, что фундаментальные показатели рынка стабильны. Кроме того, спрос остается сдержанным – на уровне около 18% по сравнению с докризисным уровнем. Важным фактором поддержки стабильности энергетической безопасности в ЕС стали "рекордные уровни возобновляемых источников энергии в Европе".

Между тем, с наступлением холодов Еврокомиссия "пристально следит за нашими государствами-членами, чтобы также контролировать ситуацию с ценами".

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

В свою очередь, премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.

Читайте также: