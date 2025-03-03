Прекращение военной поддержки от США станет помощью Путину — Зеленский

Помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение военной помощи от США будет означать помощь Путину в его агрессивной войне.

Об этом он сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

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"Мы, безусловно, понимаем, что помощь, которую мы сейчас получаем, это та помощь, которая когда-то была принята Конгрессом США. Новую помощь в Конгрессе пока никто не рассматривал", – отметил украинский президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что никому не выгодно, чтобы эта помощь остановилась.

“Мы рассчитываем на помощь США. Я считаю, что остановка такой помощи будет помощью Путину. Считаю, что США – представители цивилизованного мира, лидеры этого мира, и думаю, что они точно не будут помогать Путину”, — подытожил он.

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Напомним, в феврале этого года спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины "нет аппетита".

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