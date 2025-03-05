Прекращение военной помощи – это последний рычаг давления Трампа на Украину: эксперт

Политолог также отметил, что в отношениях между Украиной и США "начинается разрядка".

Если военная помощь от США прекратится и Украина устоит, то у американского президента Дональда Трампа уже не останется возможностей давления на Киев.

Такое мнение политолог Александр Леонов выразил в эфире "Киев24".

Леонов проанализировал последние заявления Трампа и рассказал о хороших и плохих новостях для Украины.

"Когда Дональд Трамп говорил об остановке помощи, он об Украине не сказал о приостановлении военной помощи. И это, очевидно, такой мостик к тому, чтобы продолжить говорить. Плохая новость – что Дональд Трамп пытается вот это использовать в качестве средства давления на Украину. Но с другой стороны, он должен понимать, что это последнее "ядерное оружие". Поскольку если он лишит Украину военной помощи, а Украина удержится и сможет продолжать войну, то тогда возможности давить на Украину у Дональда Трампа не останется", – считает политолог.

Он обратил внимание на две важные для украинско-американских отношений вещи.

"Во-первых, все же начинается определенная разрядка и шаги со стороны Украины были замечены и приняты Трампом. Это важный момент, поскольку много было сомнений, захотят ли его представители и он сам реагировать на шаги примирения со стороны Украины", – сказал эксперт.

Еще более важным моментом Леонов назвал то, что у Трампа нет никакого плана по прекращению боевых действий в Украине.

"Он много об этом говорит, но даже ни одного элемента не появилось, и пока все это находится на очень начальном этапе. Потому что когда анонсировали выступление Дональда Трампа, говорилось, что он наконец-то представит свой план. Так вот плана вообще не было", – обратил внимание политолог.

По его словам, Украина вместе с Европой должна наполнять переговоры смыслом.

"Украина вместе с Европой должна наполнять содержанием эти разговоры. И я думаю, именно поэтому Россия так категорически против выступает вовлечения Европы в переговоры. Поскольку России нужны обещания, а нам нужна конкретика. Как только появится конкретика, Россия начнет плыть. И станет понятно, что как раз России не нужно прекращение огня", — рассказал эксперт.

Напомним, во время выступления в Конгрессе 4 марта Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство готово сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Президент США сказал: "Я ценю, что он прислал это письмо".