Прекращение войны в Украине: могут ли США выйти из мирных переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине вызвало острую реакцию общества.

Означают ли его слова реальную угрозу прекращения американской поддержки или это только давление на стороны конфликта.

Какие последствия это может иметь для Украины — узнайте в материале ТСН.ua.

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Шокирующее заявление Рубио

Госсекретарь США Марк Рубио шокировал своим заявлением о прекращении войны в Украине. Он заявил, что если усилия Вашингтона остановить войну в Украине терпят неудачу в течение нескольких дней, то президенту США Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

«Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше», — подчеркнул Рубио.

Как отметил госсекретарь, в ближайшие дни «необходимо определить, возможен ли мир в Украине».

Рубио также добавил, что представители США не собираются продолжать проводить встречу по встрече, летая по всему миру, если не будет никакого прогресса в переговорах.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, он напомнил, что война в Украине «это ужасно, однако это не наша война», и переговоры не должны «продолжаться вечно».

США имеют сроки прекращения огня

Издание Bloomberg сообщило, что США хотят добиться полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель.

По информации издания, американские чиновники, которые были на переговорах в Париже, указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время.

Кроме того, США представили союзникам предложение о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. В список условий длительного прекращения боевых действий входит смягчение санкций против Москвы.

По словам источников издания, проект мирного соглашения был представлен в четверг, 17 апреля. А уже в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом теряет терпение и готов отказаться от усилий мирного урегулирования войны в Украине, если прогресс не будет достигнут быстро.

Bloomberg сообщает, что встреча в Париже стала последней попыткой Европы повлиять на переговоры, показав поддержку усилий США по прекращению войны. Европейцы подчеркнули, что Россия должна доказать серьезность своих намерений.

Сам президент Дональд Трамп заявил, что США должны получить ответ от России по поводу мирных переговоров уже на этой неделе (до 20 апреля — ред.), после чего примут решение о последующих действиях.

Также вице-президент США Джей Ди Венс намекнул, что пока рано делать окончательные выводы, однако США видят «основания для позитива и оптимизма» относительно возможного завершения жестокой войны, развязанной Россией против Украины.

Реакция мероприятия на заявление Рубио

Издание The New York Times отмечает, что заявление госсекретаря США усилило давление и на Украину и на Россию. Как говорится в статье, таким образом США хотят ускорить европейские усилия по подталкиванию Киева на компромисс. Кроме того, NYT отмечает, что у Трампа заканчивается терпение.

Такое же мнение опубликовало издание Axios. В материале привели заявление Кремля, в котором говорилось, что «прогресс уже достигнут», однако дальнейших контактов с США в ближайшие дни не планируется.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что именно Украина — в отличие от РФ — приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад.

Депутат Европарламента Ян Фарский считает, что Трамп изначально не был заинтересован в Украине и прекращении войны. Он отмечает, что Трамп видит в Украине это бизнес и ресурсы для США.

«Изначально кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. Она никогда его не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка», — отреагировал на заявления Рубио в сети X депутат Европарламента Ян Фарский.

Кремль заявляет об «обеспечении собственных интересов»

Комментируя заявление Рубио, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение войны тема «не простая». Он цинично заявил о том, что Москва стремится урегулировать в Украине и «обеспечить свои интересы».

«Тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к разрешению этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему», — сказал спикер Путина.

Также он отметил, что определенный прогресс уже есть, в частности, из-за моратория РФ на удары по энергоинфраструктуре, которого якобы «не придерживалась Украина». Однако, по его мнению, предстоит еще много сложных переговоров.

Попытка «шантажировать Украину»

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью TSN.ua рассказал, что заявление Рубио — это шантаж.

«Если вы не хотите договариваться идти на компромиссы, то до свидания», — заметил Климкин. Он считает, что это часть политической стратегии Трампа, обещавшего закончить войну и ставящая на свою репутацию.

По словам эксминистра, Рубио намекает, что если Украина «провалит переговоры», тогда поддержка США может уменьшиться.

«И это, по-моему, абсолютно нескрываемый, хотя и так более или менее симпатично упакованный шантаж, после Парижа. То, что они вышли именно на сегодняшний день — понятно, но также понятно, что у американцев разные люди ведут переговоры», — высказался дипломат.

В свою очередь, политолог Валерий Пекарь считает заявление Рубио продолжением наиболее вероятного сценария.

«Не имея инструментов давления на Россию, Трамп поворачивается спиной к российско-украинской войне и идет заниматься другими делами — в Западном полушарии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. А эту проблему объявляет по европейской и опрокидывает на европейцев», — отметил Пекарь.

Переговоры уже сорваны

Анализируя заявление Рубио, политолог Вадим Денисенко указывает на то, что потенциальные переговоры уже сорваны, а американский лидер Дональд Трамп дает себе еще несколько дней, чтобы надавить на Путина.

«С большой долей вероятности переговоры окончательно сорваны. Но наша дальнейшая судьба все равно будет во многом зависеть от позиции Президента США», — отметил Денисенко.

Политолог убежден, что Путин делает ставку на это лето, как Гитлер на «вундерваффе». Он прогнозирует, что украинцам нужно готовиться к сверхсложному периоду, «выйти из избирательной риторики — хоть это почти фантастика».

К какому сценарию готовиться украинцам

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отмечает, что США не просто выходят из переговоров, а будут пытаться уменьшить публичное внимание к войне в Украине. В частности, американцы будут пытаться наладить прагматические экономические механизмы сосуществования с Москвой.

«Команда Трампа будет делать вид, что не замечает войны в Европе. И второй рукой постарается найти механизмы, которые дадут возможности экономических взаимозачетов с Москвой. До какого-то броска, пока кремлевцы не надорвутся. Россия будет бомбить еще сильнее, чтобы давить психологически и истощая наше ПВО», — отметил эксперт.

Как отмечает эксперт, Украина должна мобилизовывать внутренний ресурс общества. Также он отмечает необходимость создания «Стратегического Совета» — орган, где президент услышит реальные предложения от эффективных людей: военных, бизнесменов, местных лидеров, гражданских активистов.

«Очевидно, что в этот Совет должны попасть те, кто уже доказывал свою эффективность на отдельных участках работы, а также те, кто приобрел опыт за время войны. Не вижу проблемы, если рядом будут сидеть и «патриотические олигархи», и нынешние менеджеры (если у них есть видение), и представители бизнеса, и представители местного самоуправления, и представители гражданского общества, и духовенство», — отметил эксперт.

Также Шлинчак предупредил, что у Украины есть временный запас в 3-4 месяца, «чтобы сформулировать задачи и начать работать по разным направлениям, чтобы усилить способность к обороне». В частности, следует быть готовыми к «заключительному этапу СВО», который может быть ближе к осени.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы и европейские партнеры ищут пути прекращения боевых действий в Париже.

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