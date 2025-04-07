Прекращение войны в Украине: Рютте объяснил, что должен сделать Кремль

Марк Рютт. / © Associated Press

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Руководство агрессорки России вряд ли сможет диктовать США условия по прекращению огня в Украине. Кремль действительно должен показать реальное желание прекратить войну.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. телеканала CBS News .

По его Рютте, в рамках усилий США, чтобы покончить с российско-украинской войной на соответствующих переговорах, на прошлой неделе был "мяч явно на стороне россиян".

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"Они двигаются недостаточно быстро, мое впечатление, включая впечатление, которое я имею от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул Рютте.

Генсек замечает: эта война должна закончиться, так как "так много людей погибает, так много украинской инфраструктуры повреждено, города разрушены".

"Я разговаривал с Марко Рубио, я постоянно общаюсь с другими членами американской администрации. Я думаю, они (США - Ред.), действительно пытаются, шаг за шагом, дойти до ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, Россия - россияне тоже должны танцевать танго, а сейчас, кажется, диктует Москва свои условия.

Рютте не уверен, что российский диктатор Путин рассматривает возможность прекращения своей широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, что это сейчас тест, и мы должны увидеть... какой будет его реакция на американские предложения", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поставил России "дедлайн" о готовности к миру. Президент Дональд Трамп хочет завершить войну как можно раньше. В то же время, это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.

Дата публикации 13:28, 05.04.25 Количество просмотров 91 Трамп-пам-пам всем! Как новые пошлины США повлияют на экономику, доллар и Украину