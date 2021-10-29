Прекратил крайнюю форму протеста: Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами

Саакашвили прекратил отказ от лечения, проведения анализов, тестов.
Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего он прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д.
Об этом заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с политиком в тюрьме, - сообщает "Эхо Кавказа".
"Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.", - сказал Дмитрий Садзаглишвили.
По его словам, Михеил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.
Ранее украинский омбудсмен сообщала, что Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это опасно для его жизни.
Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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