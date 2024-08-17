Прекратит ли Германия военную помощь Украине: в МИДе прокомментировали скандальную статью СМИ

В украинском МИДе отреагировали на статью немецкого издания Frankfurter Allgemeine о том, что военную помощь Киеву планируют заморозить.

Сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине некорректны и манипулятивны. Уровень поддержки нашей страны на следующий год будет известен только после утверждения бюджета, который ожидается в ноябре.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Укринформу.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", — отметил он.

Спикер МИД отметил, что в Германии действительно идет бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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"В настоящее время, как и в прошлом, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", — напомнил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами по сохранению и укреплению поддержки Украины. Георгий Тихий добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и стратегически важна для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", — отметил Тихий.

Спикер МИД также выразил надежду на скорую и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

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"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", — отметил он.

Напомним, что немецкая газета Frankfurter Allgemeine написала, что в немецкой оппозиции говорят о заморозке финансовой, а затем и военной поддержки Киева.

Издание отметило, что дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца, хотя уже одобренные материалы в большинстве случаев продолжают поставляться.

Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны немецкой канцелярии и министерства финансов. Издание отмечает, что запрет якобы уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку "планируемую военную поддержку собираются сократить почти вдвое в следующем году", а затем уменьшить до менее чем десятой части от нынешней суммы в 2027 году.

Правительство Германии планирует сократить расходы на поддержку Украины

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