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Прекратит ли Великобритания оказывать помощь Украине после требований Кремля: в The Guardian узнали

Прекратит ли Великобритания оказывать помощь Украине после требований Кремля: в The Guardian узнали

Флаг Великобритании. / Фото: Shutterstock

Поддержка Великобритании останется неизменной, обещают в Лондоне.

Великобритания неизменно будет поставлять оружие в Украину, несмотря на требование Кремля, что мир может быть достигнут только при условии прекращения всей иностранной военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британские источники в обороне.

Первоначально Соединенное Королевство не отреагировало на заявление Кремля после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, утром 19 марта в Лондоне заявили, что их позиция не изменилась. Поэтому поток военной помощи – в этом году стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов – не прекратится "только потому, что этого требует Кремль".

Трамп и "фюрер" Путин говорили после того, как лидеры Франции и Германии сообщили на пресс-конференции, что они будут продолжать поддерживать Украину – в ответ на требование Кремля, которое, по словам экспертов, оставит Киев в военной изоляции. В Москве же заявили, что "ключевым условием недопущения эскалации конфликта" является "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления Киеву разведывательной информации".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал срок, когда может закончиться война. По его словам, прекращение огня является шагом к миру.

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