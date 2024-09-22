"Прекратить войну" или победить: Зеленский ответил на заявление Трампа

Зеленский ответил на заявления Трампа по поводу прекращения войны в Украине.

Во время президентских дебатов в США Дональда Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила Россию, однако уклонился от прямого ответа, заявив лишь: "Я хочу, чтобы война прекратилась".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New Yorker прокомментировал эти слова.

Зеленский отметил, что Трамп делает эти заявления в рамках своей предвыборной кампании, однако подчеркнул, что желание прекратить войну разделяют все.

"Трамп говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Это желание объединяет мир", – сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины поднял важный вопрос о том, какой ценой может быть достигнут мир.

"Кто возьмет на себя расходы на прекращение войны? Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил ранее, что 26 или 27 сентября состоится встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Команды Украины и США уже ведут переговоры по этой встрече.

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