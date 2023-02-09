Прекратить зверства и перестать притворяться жертвой: заявление ЕС по России

Россия, которая войну против Украины, должна прекратить абсурдные заявления, якобы именно она "жертва".

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза "Об агрессии российской федерации против Украины", — пишет Укринформ.

«Уже почти год Россия ведет целенаправленную, ничем не спровоцированную, неоправданную агрессивную войну против Украины. Тот факт, что эта российская агрессия незаконна согласно международному праву, не вызывает никаких сомнений. Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ. российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является "жертвой". РФ является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот", – говорится в заявлении.

350 дней после начала полномасштабной войны является ярким свидетельством серьезного просчета кремля по вторжению в Украину. Мол, тем в России, кто еще год назад готовился к параду в Киеве, пришлось быстро изменить свои планы».

В ЕС убеждены, что заявления российского диктатора Владимира Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.

Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и своего европейского будущего., средства для самозащиты. Это было и есть правильное решение", — подчеркивается в заявлении.

Евросоюз отмечает, что Россия должна немедленно прекратить зверства, которые она творит в Украине.

"Пока Россия не демонстрирует никакой настоящей готовности к переговорам по справедливому и устойчивому миру. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского и обязуемся активно работать с Украиной над реализацией плана по 10 пунктам", — резюмировали в Евросоюзе.

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Напомним, накануне в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В частности, на нем побывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая заявила, что Украина станет членом Евросоюза и заверила в помощи со стороны ЕК.

После переговоров с фон дер Ляен и членами коллегии Еврокомиссии 2 января президент Украины Владимир Зеленский намекнул на начало уже 2023 переговоров о членстве государства в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял об амбициозных планах государства вступить в ЕС через два года.

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