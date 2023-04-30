"Прекратите оправдываться": Подоляк жестко отреагировал на высказывания Меркель о РФ и Украине

Недавно Меркель заявила, что, несмотря на войну на Украине, ее политика в отношении России была правильной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в ее недавнем интервью о войне в Украине. Так, Меркель сказала, что ее политика по отношению к России "была правильной".

Подоляк подчеркнул, что такие заявления Меркель звучат как оправдание, а Украина не сядет за стол переговоров со страной-террористом. Об этом он написал в Twitter.

"Экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: "Я сделала все, чтобы Россия не начала войну, и потому получила... российский дешевый газ". Фантастика. Ведь война не началась, правда? Дальше автор Минско-Нормандского формата продолжает: "Нужно думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински" Один вопрос: переговоры о чем? Опять о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть... ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко презирать свободу, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту? Если не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", — говорится в сообщении советника руководителя ОП.

Напомним, министр обороны Алексей Резников упрекнул Меркель в том, что она помешала евроатлантической интеграции Украины и Грузии в 2008 году.

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