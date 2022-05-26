"Прекратите страдания и разрушения": Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского президента-диктатора Владимира Путина начать переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Немецкий глава государства призывает немедленно вывести войска страны-агрессорки РФ из Украины.

Об этом сказал Штайнмайер, выступая по случаю Дня немецких католиков в Штутгарте, пишет DW.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", – обратился он к Путину.

Штайнмайер подчеркнул, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине. Вспомнил он о росте цен на зерно из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерновых. "Многие регионы мира в ближайшие месяцы угрожают голодом и смертью, особенно в Восточной и Южной Африке", — отметил президент.

Глава Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

Напомним, немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок призвало Запад поддерживать Украину в войне со страной-агрессоркой Россией. Она отмечает, что сейчас важно не допустить "усталости от войны".

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