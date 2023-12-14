"Прекратите жить иллюзиями": в ОП указали, о чем свидетельствует "прямая линия" Путина

На своей прямой линии с россиянами диктатор Владимир Путин подтвердил намерение и дальше вести войну против Украины, убивать и завоевывать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в соцсети Х (Twitter).

"Он яростно ненавидит Украину, и это единственная причина полномасштабной войны. Он также ненавидит многие другие страны и демократии, с которыми также хочет "разобраться", — отметил Подоляк.

По мнению Подоляка, Путин будет продолжать войну, "пока не уймет свою кровожадность и ненависть". Советник главы ОП призвал украинцев и мир "прекратить жить иллюзиями".

"Перестаньте верить, что есть любое другое решение, кроме поражения России. Перестаньте поощрять каннибала своими сомнениями и кормить его надеждами на то, что демократии не готовы сопротивляться и поэтому он сможет переждать, пройти, "не проиграть" и договориться. Все ясно и очевидно. Есть черное и белое. И больше ничего", – подытожил Подоляк.

Напомним, 14 декабря диктатор Путин провел так называемую "прямую линию" с прессой и народом, продолжавшуюся более 4 часов. В частности, диктатор сказал, что в Украине воюют 617 тысяч россиян. Однако в ГУР прокомментировали, что численность российской армии в Украине – более 450 тыс.

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