Премьер Албании рассказал анекдот о Путине и смерти Пригожина (видео)

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот о российском президенте-диктаторе Владимире Путине и гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Видео с выступлением премьера на международной конференции безопасности Bled Strategic Forum в Словении опубликовал телеканал Euronews.

Албанский политик спросил, знают ли участники мероприятия, что РФ хочет объединить свои часовые пояса из-за большой разницы между двумя концами ее территорий – это девять часов.

Рассказывая об этом, Рама продолжил в шутку. На анекдот публика отреагировала смехом.

"Премьер-министр идет к Путину и говорит: "Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им сказать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил по телефону Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет завтра. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них еще старый год". А Путин ему отвечает: "Да, такое произошло и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел", — рассказал Рама.

Напомним, ужину 23 августа стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. В салоне также находилось руководство "Вагнера". Российские пропагандистские телеграммы-каналы предполагают, что это сделали российские средства ПВО.

Читайте также: