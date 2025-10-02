- Дата публикации
Премьер Албании высмеял Трампа за заявление о завершении "войны" с Азербайджаном (видео)
Рама во время встречи с Макроном и Алиевым не сдержался, чтобы не посмеяться над Трампом, который перепутал Албанию с Арменией.
Премьер-министр Албании Эди Рама высмеял президента США Дональда Трампа за его заявление, в котором американский лидер сказал, что завершил «войну» между якобы Албанией и Азербайджаном.
Об этом свидетельствует соответствующее видео, которое распространяется в Сети.
Рама посмеялся над словами Трампа во время приветствия с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Вам следует извиниться перед нами. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. И он приложил к этому очень много усилий. Действительно очень много», — в шутку заявил глава албанского правительства.
Это насмешило собеседников Рамы, а Макрон даже похлопал политика по лицу.
Напомним, в августе в Белом доме в присутствии Трампа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение, которое предусматривает создание транзитного коридора.
В сентябре во время пресс-конференции в Лондоне Трамп перепутал Армению с Албанией, сказав, что завершил войну между Албанией и Азербайджаном.