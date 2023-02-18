Премьер Британии будет просить западных партнеров удвоить военную помощь Украине

Глава британского правительства на Мюнхенской конференции по безопасности стремится подчеркнуть, что для победы над российскими оккупантами нужны "передовые возможности по стандартам НАТО". В своей речи он отметит, что обеспечение длительного мира в Украине потребует укрепления международного права и будет настаивать на новом плане защиты суверенитета страны в будущем.

Об этом пишет Sky News.

"То, что поставлено на карту в этой войне, даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации. Потому что вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", — собирается заявить Сунак.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в Мюнхене стартовала ежегодная конференция безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии онлайн.

ТСН.ua собрали главные тезисы выступления главы государства.

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