Премьер Британии Джонсон подчеркнул Путину важность суверенитета Украины

Джонсон указал на "значительные двусторонние трудности" между Великобританией и РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил важность суверенитета Украины.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что во время переговоров Джонсон дал понять Путину, что "нынешние отношения Великобритании с Россией не являются такими, которые нам нужны".

Также читайте В Нью-Йорке Зеленский и Джонсон подвели первые итоги торгового соглашения

Британский премьер указал на "значительные двусторонние трудности" между странами, напомнив об отравлении Сергея и Юлии Скрипач в городе Солсбери весной 2018 года. "Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане. Глава британского правительства, в частности, отметил важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, а именно уважения прав человека.

Джонсон добавил, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные мировые экономики с длинной общей историей, Великобритания и Россия "несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, в частности изменений климата и соблюдения международных соглашений, например ядерного соглашения с Ираном".

Также читайте Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия — СМИ

Кроме того, премьер Великобритании приветствовал намерение России достичь углеродной нейтральности до 2060 года и выразил надежду на то, что этот срок будет сокращен до 2050 года. Он также пожелал РФ прогресса в прекращении вырубки лесов.

Разговор состоялся накануне Климатического саммита ООН (COP26). Путин, со своей стороны, выразил сожаление по поводу того, что не сможет лично присутствовать на саммите в свете ситуации с коронавирусом в России.

Ранее британские правоохранители назвали имя третьего россиянина, который может быть причастен к отравлению бывшего разведчика России Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Полиция утверждает, что этого человека зовут Денис Сергеев, хотя он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

Новости мира: в Великобритании заявили, что Россия украла разработку "Астразенеки"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку